Corteo pro-Askatasuna del 31 gennaio a Torino: perquisizioni ad antagonisti, chieste 19 misure cautelari

TORINO (ITALPRESS) – Dalle prime ore del mattino la Polizia di Stato di Torino esegue, in varie parti d’Italia, 14 perquisizioni domiciliari nei confronti di militanti antagonisti per i quali il Pubblico Ministero ha richiesto 19 misure cautelari per i reati commessi a vario titolo in occasione della manifestazione nazionale per lo sgombero di Askatasuna del 31 gennaio.
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(ITALPRESS).
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