PALERMO (ITALPRESS) – “Gli ultimi dati sui conti della Regione che noi abbiamo ricevuto da parte dell’assessorato al Bilancio sono estremamente positivi”. Lo ha dichiarato il procuratore regionale per la Sicilia della Corte dei Conti, Pino Zingale, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, in corso di svolgimento al Steri di Palermo. “Quindi – aggiunge Zingale – l’azione che abbiamo portato avanti negli anni scorsi anche come Procura generale, ha dato i risultati perché c’è stata una sensibilizzazione da parte del governo in questo senso, per cui si è ristabilito un circolo virtuoso che sembrava invece essere andato perduto. Sia entrate che uscite stanno ripristinando una situazione di pareggio di bilancio che era auspicabile”.

Zingale ha anche smentito, tornando sul tema dei posti letto in terapia intensiva, qualsiasi tipo di attrito con Schifani e la Regione Siciliana: “Con la Regione non c’è assolutamente alcuno scontro, c’è assoluto afflato istituzionale – ha sottolineato il procuratore regionale – Desidero ringraziare il presidente Renato Schifani per la sua presenza qui oggi, perché so che ha dovuto sovvertire gravosi impegni di governo che lo avrebbero tenuto lontano dalla cerimonia dimostrando una sensibilità istituzionale che non sempre si riscontra nelle autorità politiche del nostro Paese”, ha concluso.

