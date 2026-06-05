PALERMO (ITALPRESS) – Entrano nel vivo a Palermo i festeggiamenti per le nozze della popstar Dua Lipa e dell’attore Callum Turner. Attorno a piazza Sant’Anna l’area è completamente blindata. Dietro le transenne ci sono giovani e turisti che aspettano l’arrivo dei super ospiti VIP per la festa organizzata dalla pop star. Nel capoluogo siciliano si tiene il primo party dei festeggiamenti: l’evento inizia nel cortile della Galleria d’Arte Moderna e poi i più di 200 invitati si sposteranno a Palazzo Gangi.

Dua Lipa e Callum Turner sono arrivati nel capoluogo siciliano con un jet privato, per festeggiare in grande stile. La coppia è atterrata l’altro ieri a Palermo, dove in queste ore sarà raggiunta da oltre 200 ospiti per tre giorni di celebrazioni.

I neo sposi sono ospiti del Grand Hotel Villa Igiea, la struttura a 5 stelle affacciata sul mare palermitano che sarà la loro casa per i prossimi giorni. Disposto un piano anti paparazzi nei luoghi della festa. Niente foto per sposi e invitati. C’è grande attesa per la discesa delle star a cominciare da Elton John.

La grande festa, dopo il matrimonio avvenuto in Gran Bretagna, si terrà in due parti: stasera alla Gam e poi, sabato, a Villa Valguarnera di Bagheria. Tutto – come si diceva – più che riservato e blindato.

IL VIDEO

FOLLA DI FAN E CURIOSI PER DUA LIPA

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).