BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ci siamo già attrezzati per fare rientrare i nostri cittadini che sono in Cina. Ci manteniamo flessibili per realizzare altre precauzioni, ma al momento posso confermare che le misure di cautela e precauzione adottate dall’Italia rimangono assolutamente elevate e non c’è motivo di adottare ulteriori misure. Ovviamente stiamo garantendo a tutti i cittadini italiani di rientrare, alcuni lo hanno già fatto”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a Bruxelles dopo aver incontrato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, rispondendo alle domande dei giornalisti sul coronavirus cinese.

(ITALPRESS).