LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Niente Gran Premio del Qatar per la classe MotoGp. Fim, Irta e Dorna hanno annunciato in una nota la cancellazione di quella che era la prima gara stagionale in programma l’8 marzo prossimo ma solo per la classe regina mentre si correra’ in Moto2 e Moto3. “Vista la diffusione del coronavirus, il Qatar ha aumentato le restrizioni per i viaggiatori che provengono dai paesi piu’ colpiti dal virus, tra cui l’Italia – si legge in una nota – A partire da oggi, domenica 1 marzo 2020, tutti i passeggeri diretti a Doha partiti dall’Italia o che sono stati nel nostro Paese nelle ultime due settimane, verranno portati direttamente in quarantena per almeno 14 giorni. L’Italia gioca un ruolo fondamentale nel paddock del MotogP ragione per cui si e’ giunti a questa decisione. Le squadre e i piloti della Moto2 e della Moto3 sono gia’ in Qatar, dove oggi hanno concluso il test ufficiale al Losail International Circuit. Entrambe le categorie disputeranno regolarmente il Gran Premio che iniziera’ venerdi’ 6 marzo con la prima sessione di prove libere per poi concludersi domenica 8 marzo con la gara. Lo stesso avverra’ con la Idemitsu Asia Talent Cup che vedra’ i suoi piloti impegnati nelle prime due gare della Coppa, cosi’ come da programma”.

