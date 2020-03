ROMA (ITALPRESS) – “Le persone contagiate sono 1577, di queste 798, pari al 51% del totale sono in isolamento domiciliare, non hanno sintomi o hanno sintomi lievi, 639 sono ricoverati con sintomi e 140 in terapia intensiva di cui 106 in Lombardia”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. “Il totale del guariti e’ incrementato di 33 unita’, abbiamo un totale di 83 guariti. Ci sono 5 decessi con un totale di 34, ma – ha spiegato Borrelli – la dipendenza della morte dal virus non e’ ancora stata accertata per nessuno dei 34 casi perche’ vengono fatte delle verifiche da parte dell’Iss. Il numero dei tamponi effettuati alla data odierna sono 21.127”. A chi gli domanda se sia necessario costruire nuovi ospedali ha risposto che “se dovesse esserci l’emergenza siamo pronti a gestire anche con le strutture temporanee,ma non bisogna dire che ci prepariamo a fare nuovi ospedali, noi dobbiamo essere gia’ pronti prima di pensare all’esigenza”.

