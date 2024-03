Coppotelli “Da Pnrr e Giubileo spinta all’occupazione nel Lazio”

ROMA (ITALPRESS) - "La grande mole di risorse pubbliche in arrivo con Pnrr e Giubileo ha dato una spinta molto importante alla cantierizzazione. Dall'altro lato però non dimentichiamo che dietro ai numeri in crescita ci sono persone che, spesso, non hanno contratti di lavoro stabile. C'è una situazione favorevole ma va monitorata da parte delle organizzazioni sindacali". Lo ha detto il segretario generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, in un'intervista all'Italpress. ads/mrv