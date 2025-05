Coppa del Mondo di triathlon, Costanza Arpinelli di bronzo in Uzbekistan

ROMA (ITALPRESS) – Oggi in Uzbekistan è andata in scena l’edizione 2025 della World Triathlon Cup Samarkand. Alla gara femminile, su distanza olimpica, ottima prova di Costanza Arpinelli che ha conquistato la medaglia di bronzo – preceduta dalla vincitrice Diana Isakova e dalla seconda classificata, la francese Lea Connix.

Un risultato molto significativo per l’atleta delle Fiamme Azzurre che ottiene così il suo primo podio in Coppa del Mondo. Podio sfiorato invece da Ilaria Zane (Jesolo Triathlon) a Samarkanda, arrivata quarta. Nono posto per Beatrice Mallozzi delle Fiamme Azzurre.

-Foto sito Fitri-

