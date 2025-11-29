COPPER MOUNTAIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Alice Robinson vince il gigante di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026. La neozelandese ferma il cronometro sul tempo di 1’58″91 e rifila 0″96 all’austriaca Julia Scheib. Completa il podio la norvegese Thea Louise Stjernesund, terza a 1″08. Prima top ten in carriera per Asja Zenere, che è nona a 1″78 e la migliore delle italiane. Fuori dalle dieci Lara Colturi (12^), mentre Sofia Goggia chiude 17^ a 2″38. Punti anche per Lara Della Mea, 27^ a 3″24.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Alice Robinson (Nzl) in 1’58″91

2. Julia Scheib (Aut) a 0″96

3. Thea Louise Stjernesund (Nor) a 1″08

4. Sara Hector (Swe) a 1″17

5. Camille Rast (Sui) a 1″41

6. Lena Duerr (Ger) a 1″44

7. Zrinka Ljutic (Cro) a 1″55

8. Mina Fuerst Holtmann (Nor) a 1″62

9. Asja Zenere (Ita) a 1″78

10. Katharina Liensberger (Aut) a 1″79

17. Sofia Goggia (Ita) a 2″38

27. Lara Della Mea (Ita) a 3″24

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 268 punti

2. Lara Colturi (Alb) 218

3. Julia Scheib (Aut) 180

4. Paula Moltzan (Usa) 175

5. Lena Duerr (Ger) 144

6. Camille Rast (Sui) 137

7. Sara Hector (Swe) 135

8. Alice Robinson (Nzl) 132

9. Thea Louise Stjernesund (Nor) 105

10. Zrinka Ljutic (Cro) 102

21. Asja Zenere (Ita) 43

38. Lara Della Mea (Ita) 17

41. Sofia Goggia (Ita) 14

56. Emilia Mondinelli (Ita) 4

