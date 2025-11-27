COPPER MOUNTAIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Marco Odermatt vince il Super G di Copper Mountain, in Colorado, negli Stati Uniti, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Lo svizzero, sceso col pettorale numero 11, chiude in 1’07″70, precedendo i tre austriaci Vincent Kriechmayr (a 0″08), Raphael Haaser (a 0″13) e Stefan Babinsky (a 0″39).

Per quanto riguarda gli italiani, ottimo ottavo posto per Guglielmo Bosca (a 0″61), al rientro dall’infortunio dello scorso anno a Beaver Creek, mentre Dominik Paris, che ha stretto i denti dopo la botta di pochi giorni fa alla caviglia sinistra, è undicesimo a 0″85 seguito a breve distanza da Giovanni Franzoni, tredicesimo a 0″91. Un po’ più staccati Mattia Casse (a 1″29) e Christof Innerhofer (a 1″43).

“Ho provato, ma non ho trovato quelle sensazioni come avevo in allenamento, quindi ho preferito non esagerare e non andare al limite. Qualche passaggio è stato buono, ma per stare davanti occorre ancora tanto lavoro e bisogna analizzare bene ogni passaggio per capire come affrontarlo al meglio”. Così Dominik Paris.

ORDINE D’ARRIVO

1. Marco Odermatt (Sui) in 1’07″70

2. Vincent Kriechmayr (Aut) a 0″08

3. Raphael Haaser (Aut) a 0″13

4. Stefan Babinsky (Aut) a 0″39

5. Fredrik Moeller (Nor) a 0″41

6. Lukas Feurstein (Aut) a 0″45

7. Stefan Rogentin (Sui) a 0″58

8. Guglielmo Bosca (Ita) a 0″61

9. Franjo von Allmen (Sui) a 0″75

10. Ryana Cochran-Siegle (Usa) a 0″83

11. Dominik Paris (Ita) a 0″85

13. Giovanni Franzoni (Ita) a 0″91

23. Nicolò Molteni (Ita) a 1″23

26. Mattia Casse (Ita) a 1″29

29. Christof Innerhofer (Ita) a 1″43

50. Benjamin Jacques Alliod (Ita) a 2″12

56. Marco Abruzzese (Ita) a 2″35

57. Florian Schieder (Ita) a 2″39

LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO

1. Marco Odermatt (Sui) 200 punti

2. Atle Lie McGrath (Nor) 142

3. Paco Rassat (Fra) 140

4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 126

5. Timon Haugan (Nor) 117

6. Marco Schwarz (Aut) 116

7. Clement Noel (Fra) 102

8. Raphael Haaser (Aut) 100

9. Vincent Kriechmayr (Aut) 82

10. Armand Marchant (Bel) 80

22. Alex Vinatzer (Ita) 44

31. Guglielmo Bosca (Ita) 32

41. Dominik Paris (Ita) 24

43. Tobias Kastlunger (Ita) 22

46. Giovanni Franzoni (Ita) 20

64. Luca De Aliprandini (Ita) 9

65. Nicolò Molteni (Ita) 8

67. Giovanni Borsotti (Ita) 7

70. Mattia Casse (Ita) 5

70. Tommaso Sala (Ita) 5

77. Christof Innerhofer (Ita) 2

