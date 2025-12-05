BEAVER CREEK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Vincent Kriechmayr vince il super-G di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026: 1’06″77 il tempo dell’austriaco, che taglia il traguardo con 0″56 di vantaggio sul norvegese Fredrik Moeller e 1’03 sul connazionale Raphael Haaser.
Sfiora il podio Dominik Paris. L’azzurro è quarto a 1″15 da Kriechmayer e a 0″12 da Haaser. Quinto a 1’23” il leader della classifica generale Marco Odermatt. Bene Giovanni Franzoni (10° a 1″50), Guglielmo Bosca è 21° a 2″57, Mattia Casse 22° a 2″77 e Christof Innerhofer 23° a 2″94. Gara omologata dopo 31 pettorali, a causa delle condizioni meteo avverse. Nessun tempo per gli azzurri Marco Abbruzzese, Benjamin Jacques Alliod, Florian Schieder e Nicolò Molteni.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Vincent Kriechmayr (Aut) in 1’06″77
2. Fredrik Moeller (Nor) a 0″56
3. Raphael Haaser (Aut) a 1″03
4. Dominik Paris (Ita) a 1″15
5. Marco Odermatt (Sui) a 1″23
6. Stefan Eichberger (Aut) a 1″28
7. James Crawford (Can) a 1″30
8. Stefan Rogentin (Sui) a 1″37
9. Stefan Babinsky (Aut) a 1″44
10. Giovanni Franzoni (Ita) a 1″50
21. Guglielmo Bosca (Ita) a 2″57
22. Mattia Casse (Ita) a 2″77
23. Christof Innerhofer (Ita) a 2″94
LA CLASSIFICA GENERALE
1. Marco Odermatt (Sui) 345 punti
2. Vincent Kriechmayr (Aut) 227
3. Raphael Haaser (Aut) 178
4. Marco Schwarz (Aut) 177
5. Henrik Kristoffersen (Nor) 158
6. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 152
7. Stefan Brennsteiner (Aut) 150
8. Atle Lie McGrath (Nor) 142
9. Paco Rassat (Fra) 140
10. Ryan Cochran-Siegle (Usa) 126
13. Dominik Paris (Ita) 114
17. Alex Vinatzer (Ita) 89
35. Giovanni Franzoni (Ita) 48
41. Guglielmo Bosca (Ita) 42
62. Mattia Casse (Ita) 22
62. Tobias Kastlunger (Ita) 22
67. Florian Schieder (Ita) 18
71. Luca De Aliprandini (Ita) 14
82. Christof Innerhofer (Ita) 10
84. Giovanni Borsotti (Ita) 9
86. Nicolò Molteni (Ita) 8
92. Tommaso Sala (Ita) 5
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).