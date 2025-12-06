TREMBLANT (CANADA) (ITALPRESS) – Alice Robinson vince il gigante di Tremblant, in Canada, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026 femminile. La neozelandese conferma il primo posto della prima manche e chiude con il tempo di 2’16″18, vincendo il secondo gigante consecutivo dopo quello di Copper Mountain della scorsa settimana. Sul podio anche la croata Zrinka Ljutic a 0″94 e la padrona di casa Valerie Grenier a 1″00. Sesto posto per la statunitense Mikaela Shiffrin a 1″65, mentre Sofia Goggia chiude ottava a 1″98 davanti all’altra azzurra Lara Della Mea, che disputa una seconda manche super in cui fa il miglior tempo e recupera ben quattordici posizioni, chiudendo nona a 2″14. A punti anche Ilaria Ghisalberti, 26^ a 4″13.

ORDINE D’ARRIVO

1. Alice Robinson (Nzl) in 2’16″18

2. Zrinka Ljutic (Cro) a 0″94

3. Valerie Grenier (Can) a 1″00

4. Camille Rast (Sui) a 1″21

5. Clara Direz (Fra) a 1″51

6. Mikaela Shiffrin (Usa) a 1″65

7. Estelle Alphand (Swe) a 1″94

8. Sofia Goggia (Ita) a 1″98

9. Lara Della Mea (Ita) a 2″14

10. Nina O’Brien (Usa) a 2″23

26. Ilaria Ghisalberti (Ita) a 4″13

CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 408 punti

2. Lara Colturi (Alb) 286

3. Lena Duerr (Ger) 234

4. Alice Robinson (Nzl) 232

5. Paula Moltzan (Usa) 227

6. Camille Rast (Sui) 213

7. Zrinka Ljutic (Cro) 182

8. Julia Scheiss (Aut) 180

9. Sara Hector (Swe) 164

10. Wendy Holdener (Sui) 160

22. Lara Della Mea (Ita) 54

27. Sofia Goggia (Ita) 46

29. Asja Zenere (Ita) 43

61. Ilaria Ghisalberti (Ita) 5

63. Emilia Mondinelli (Ita) 4