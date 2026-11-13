Il riscaldamento globale supererà presto la soglia di 1,5 °C

ROMA (ITALPRESS) – Il mondo non è pronto ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico e i finanziamenti per aiutare i Paesi più vulnerabili restano insufficienti. A lanciare l’allarme è il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, secondo cui il riscaldamento globale è ormai destinato a superare la soglia di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Il rapporto Unep, presentato alla Cop31 di Antalya, in Turchia, stima che entro il 2035 serviranno 305 miliardi di dollari l’anno per sostenere l’adattamento climatico nei Paesi in via di sviluppo.

Ma nel 2024 i finanziamenti pubblici internazionali si sono fermati a circa 30 miliardi: meno di un decimo del fabbisogno. Una carenza che pesa soprattutto sulle comunità più esposte agli eventi estremi. Tra il 2020 e il 2025, infatti, il 99% delle 765 milioni di persone colpite da alluvioni e frane viveva in Paesi a basso e medio reddito. Il divario tra risorse disponibili e necessità rischia quindi di lasciare milioni di persone senza adeguate protezioni. Per l’Unep, aumentare i finanziamenti è indispensabile, ma occorre anche rafforzare le politiche nazionali per trasformare le risorse in interventi concreti di adattamento.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).