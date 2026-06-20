Controlli straordinari della Polizia a Bologna: un arresto, quattro denunce e un rimpatrio

BOLOGNA (ITALPRESS) – Settantacinque persone controllate, un arresto per spaccio, quattro denunce e un cittadino straniero irregolare destinato al rimpatrio. È il bilancio delle attività straordinarie di controllo del territorio svolte dalla Polizia di Stato a Bologna, con servizi concentrati nell’area universitaria e nel centro storico, tra via Irnerio, via Mascarella e il Parco della Montagnola.

Nel corso delle operazioni pomeridiane, gli agenti del Commissariato Due Torri-San Francesco hanno individuato un cittadino tunisino del 2007, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un provvedimento di espulsione, affidato all’Ufficio Immigrazione per l’allontanamento dall’Italia. Arrestato invece un tunisino del 1993, trovato nel Parco della Montagnola con circa 50 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Durante il successivo servizio interforze ad “alto impatto”, un cittadino gambiano del 1997 è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di hashish e di un taglierino. Denunciato anche un altro tunisino irregolare che, fermato tra via Irnerio e via Mascarella, avrebbe fornito false generalità. Per lui è stato disposto il rimpatrio con accompagnamento alla frontiera aerea. Complessivamente sono state controllate 75 persone, 37 delle quali con precedenti penali.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).