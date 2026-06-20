Scontro tra un camper e un camion sull’A1 all’altezza di Modena, sei feriti tra cui un neonato

MODENA (ITALPRESS) – Incidente stradale poco prima dell’alba sull’Autostrada del Sole, all’altezza di Modena, dove un camper e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha provocato il ferimento di sei persone, tra cui un neonato. L’allarme è scattato nelle prime ore della mattinata e sul posto sono intervenute le squadre dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di soccorso e nella gestione dell’emergenza lungo il tratto autostradale interessato dall’incidente.

– foto X Vigili del Fuoco –

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