Dalla Regione dieci milioni per proseguire il percorso di riqualificazione e rigenerazione della costa emiliano-romagnola

BOLOGNA (ITALPRESS) – Dieci milioni di euro per proseguire il percorso di riqualificazione e rigenerazione della costa emiliano-romagnola. È quanto prevede l’assestamento di bilancio della Regione Emilia-Romagna, che destina nuove risorse agli interventi di sviluppo e valorizzazione dei waterfront lungo tutta la Riviera. Le risorse saranno utilizzate nell’ambito delle procedure di programmazione territoriale concertata con le Province interessate, secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte con la legge regionale Refit, e consentiranno di completare e rafforzare gli interventi già avviati negli ultimi anni in collaborazione con Comuni ed enti locali.

Un impegno che si inserisce in una più ampia strategia regionale di rigenerazione urbana e territoriale che coinvolge turismo, commercio e qualità dello spazio pubblico, con l’obiettivo di rendere le città della costa sempre più accoglienti, sostenibili e attrattive per residenti e turisti.

“Con queste risorse– sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale al Turismo e Commercio, Roberta Frisoni– diamo continuità a una politica che negli ultimi anni ha cambiato profondamente il volto della Riviera. I nuovi lungomari, le piazze, i parchi e gli spazi pubblici realizzati dai Comuni stanno trasformando la costa in un grande giardino affacciato sul mare, più bello, accessibile e vivibile per cittadine, cittadini e turisti. I 10 milioni stanziati con l’assestamento di bilancio serviranno a completare e rafforzare questo percorso, accompagnando gli enti locali nella realizzazione di progetti strategici per il futuro delle nostre località balneari. Si tratta di un intervento che si integra con le altre misure che la Regione sta mettendo in campo per sostenere la competitività dei territori e delle imprese. Alla rigenerazione dei waterfront si affiancano il potenziamento di 7,6 milioni di euro delle risorse per gli Hub urbani e di prossimità, che si aggiungono ai 14 milioni già stanziati in bilancio preventivo, il nuovo bando da 10 milioni di euro destinato alle imprese del commercio, ai pubblici esercizi e alle discoteche, il futuro bando da 20 milioni per la riqualificazione delle strutture ricettive e iniziative già attivate come EuReCa (11 milioni di euro): strumenti importanti messi a disposizione dei Comuni costieri e degli operatori con cui ci confrontiamo costantemente per portare avanti una regia condivisa. In sintesi, una visione complessiva di rigenerazione urbana, economica e turistica che punta a rafforzare l’attrattività della nostra regione e la competitività delle nostre imprese”.

Accanto alle risorse economiche la Regione sta lavorando inoltre all’aggiornamento del quadro normativo che riguarda il settore ricettivo, con particolare attenzione agli aspetti urbanistici e alla classificazione delle strutture per offrire ai Comuni e agli operatori strumenti sempre più efficaci per affrontare le sfide future.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).