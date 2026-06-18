Fa tappa a Bologna il tour di UniCredit che porta la Ferrari SF-24 in giro per l’Italia

BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo il successo delle tappe di Torino e Verona, riparte da Bologna il tour della SF24, la monoposto che ha preso parte al Campionato del Mondo di Formula 1 nel 2024. L’iniziativa è organizzata da UniCredit, nell’ambito della partnership con Scuderia Ferrari HP, con l’obiettivo di condividere con il grande pubblico le emozioni e la passione per il mondo Ferrari. Dal 18 al 21 giugno 2026, in Piazza Minghetti, cittadini e appassionati avranno l’opportunità di vedere da vicino la SF24 e scattare una foto ricordo. Sarà inoltre possibile lasciare un messaggio per il team Ferrari compilando speciali cartoline da imbucare nelle apposite cassette create per questa occasione che UniCredit provvederà a recapitare a Maranello.

E per finire tanti gadget per rendere sempre più viva la passione per la Ferrari. La tappa bolognese si inserisce in un percorso itinerante che attraversa l’Italia, trasformando alcune delle piazze più belle del Paese in luoghi di incontro, condivisione ed entusiasmo. Con questa iniziativa, UniCredit conferma il proprio impegno nel valorizzare i territori e creare momenti di partecipazione, rafforzando il legame tra sport, cultura e comunità locali. Dopo Bologna, il tour proseguirà il suo viaggio toccando Napoli e Palermo, fino al gran finale di Monza.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).