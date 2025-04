Controlli Nas su prodotti pasquali, chiuse due attività a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Controlli per la corretta produzione e vendita di alimenti tipici delle festività pasquali del NAS di Reggio Calabria: chiuse due attività del settore alimentare del valore complessivo di circa 500 mila euro.

I Carabinieri del NAS di Reggio Calabria, nell’ambito di servizi finalizzati ad accertare la regolarità delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali degli ambienti di preparazione degli alimenti, nonché la manipolazione e preparazione degli stessi in attuazione delle prescritte procedure di sicurezza, hanno intensificato le verifiche nel settore alimentare, con particolare riferimento ai prodotti da forno ed al settore dolciario, al fine di tutelare la sicurezza degli alimenti e la salute dei consumatori in prossimità delle prossime festività pasquali.

Gli accertamenti, estesi a livello locale a tutte le fasi di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio, sia a livello artigianale che industriale, hanno consentito di sottoporre a chiusura immediata due attività del settore alimentare (una pasticceria ed una pizzeria) condotte in locali con gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali, nonché con presenza di infestanti nei luoghi adibiti alla preparazione di alimenti. Per le violazioni correlate alle irregolarità rilevate, i titolari delle attività sono stati segnalati alle competenti Autorità Sanitaria ed Amministrativa, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 3 mila euro e sono stati sottoposti a sequestro oltre 300 chili di alimenti, del valore di circa 6 mila euro.

