NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri della stazione Barra insieme ai militari del Nucleo operativo della compagnia Napoli Poggioreale hanno arrestato un 21enne, denunciata la 24enne compagna convivente.

Dopo i colpi sparati da ignoti nella 4^ Traversa Villa Bisignano 52, mentre sono in corso indagini, i carabinieri hanno effettuato i rilievi e approfondito i controlli effettuando diverse perquisizioni nelle aree comuni e nelle abitazioni del posto.

Durante un sopralluogo i militari hanno notato 2 fori sulla facciata di un palazzo. Ispezionate le aree comuni dello stabile, i carabinieri hanno trovato nei vani dei contatori elettrici un panetto di 50 grammi di hashish, 4 ovuli con all’interno altri 40 grammi di hashish e diverso materiale per il confezionamento della droga. Tutto sequestrato a carico di ignoti. I carabinieri però, a quel punto, hanno deciso di perquisire l’appartamento della coppia dove sono stati trovati e sequestrati altri 7 ovuli con all’interno 76 grammi di hashish. I due indagati devono rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo è finito in carcere.

