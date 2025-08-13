Controlli dei Carabinieri nei campi rom di Napoli, sequestrati gioielli e slot machine

NAPOLI (ITALPRESS) – Negli ultimi mesi i Carabinieri hanno eseguito una serie di controlli “ad alto impatto” nei campi rom di Napoli e provincia, con particolare attenzione all’area nord.

A Casoria sequestrati gioielli e orologi per circa 100mila euro, 7 slot machine, un totem cambiamonete e 2.030 euro in contanti. A Secondigliano rinvenuti cellulari, targhe clonate, ricetrasmittenti, strumenti da scasso e un’arma impropria; fermato un minore.

A Giugliano, controllate 294 persone e 149 veicoli, 57 violazioni al Codice della Strada, 36 mezzi sequestrati e rimosse 7 carcasse di auto. Con la riapertura delle scuole, l’Arma intensificherà le verifiche anche sulla dispersione scolastica dei minori residenti nei campi.

– Foto d’archivio Ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS)