Controlli antidroga nel Torinese, 7 arresti

TORINO (ITALPRESS) - I reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Torino hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto dei reati in materia di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti arrestando, nelle ultime ventiquattro ore, sette persone: cinque nel comune di Cumiana, sotto la compagnia di Pinerolo e due in quello di Bardonecchia, giurisdizione della Compagnia di Susa. mgg/gtr (fonte video: Carabinieri)