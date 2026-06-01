Controlli alla movida di Roma: 14 arresti e sequestrati 15,5 kg di droga

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno condotto una serie di blitz mirati nei quartieri centrali della movida e nelle aree periferiche. Il bilancio complessivo delle operazioni è di 14 persone arrestate in flagranza di reato, con il sequestro di ingenti quantitativi di droga, tra cui oltre 5,5 chili di hashish, cocaina, marijuana e crack, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e migliaia di euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite.

Nel quartiere Salario, i Carabinieri della Stazione Roma Salaria hanno arrestato in viale Regina Margherita un 51enne romano a bordo di un motociclo. L’immediato sospetto e la successiva perquisizione estesa al domicilio dell’uomo hanno permesso di rinvenire e sequestrare un ingente quantitativo di droga: 35 grammi di cocaina e ben 110 grammi di hashish, insieme a materiale per la pesatura e il taglio delle dosi.

Poco lontano, nel quartiere Aurelio, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno bloccato in via Umberto Moricca un 62enne romano alla guida della sua autovettura. All’interno del veicolo è stato rinvenuto un panetto di hashish di circa 100 grammi; la successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 13 grammi della stessa sostanza divisi in involucri e di un bilancino di precisione.

Sulla via Braccianese, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno smantellato una centrale di spaccio a conduzione familiare all’interno di un’abitazione. L’operazione ha portato all’arresto di quattro persone, un uomo di 37 anni, una coppia di coniugi di 61 e 53 anni e la figlia di 23 anni, trovate in possesso di 6 grammi di cocaina, 25 grammi di hashish e 2.560 euro in contanti nella disponibilità del 37enne, mentre nel resto dell’immobile sono stati scoperti altri 1,6 chili di hashish suddivisi in 15 panetti, 450 euro e materiale per il confezionamento.

Sempre a Nord della Capitale, in via Valle Muricana, i Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta hanno arrestato un 28enne romano trovato in possesso, durante un controllo stradale, di 15 dosi di crack dal peso complessivo di 4,70 grammi, 4 dosi di cocaina pari a 1,42 grammi, hashish e 300 euro in contanti.

Un ingente sequestro è stato messo a segno nel quartiere Cinecittà, all’incrocio tra via Tuscolana e viale Palmiro Togliatti, dove i Carabinieri della Stazione Roma Prenestina e del Nucleo Operativo di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 25enne italiano, subito dopo aver ricevuto una busta verde da un 66enne romano.

All’interno della borsa i militari hanno rinvenuto 192 grammi di hashish, 33 grammi di marijuana e oltre mezzo grammo di cocaina. La perquisizione si è poi estesa nell’abitazione del 66enne, dove sono stati scoperti altri 1,8 chili di hashish, materiale da confezionamento, agende con la contabilità dell’attività illecita e 355 euro in contanti. A Tor Bella Monaca, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 44enne romano, sorpreso con atteggiamento sospetto in via dell’Archeologia e trovato in possesso di 47 grammi di crack già suddivisi in 137 involucri pronti per la vendita, oltre a una modica quantità di hashish e 265 euro in contanti.

A Ponte Sisto, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese hanno arrestato in flagranza due cittadini tunisini di 30 e 37 anni, entrambi senza fissa dimora. I due sono stati sorpresi mentre cedevano una dose di cocaina a un giovane acquirente, poi segnalato alla Prefettura. Le successive perquisizioni personali hanno consentito di recuperare ulteriori dosi della stessa sostanza e il denaro contante scambiato poco prima.

Poco distante, in viale Carso, i Carabinieri della Stazione Roma Trionfale hanno fermato un’autovettura con a bordo una donna di 43 anni e un uomo di 56 anni, entrambi romani: l’ispezione del veicolo ha portato al rinvenimento di circa 22 grammi di cocaina suddivisi in 11 dosi e della somma di 1.090 euro in contanti. In via Giovanni Amendola, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno invece arrestato un 17enne di origini tunisine che, sottoposto a controllo d’iniziativa, è stato trovato in possesso di 62 dosi di cocaina, per un peso di 22 grammi e 120 euro; il giovane ha inoltre fornito false generalità ai militari nel tentativo di nascondere la minore età, motivo per cui è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli.

Lungo le vie del litorale, infine, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia e della locale Stazione hanno eseguito due distinti arresti. In via Stefano Cansacchi è stato arrestato un 20enne britannico a bordo di un monopattino, trovato in possesso di una dose di crack e di diversi involucri di hashish per un peso complessivo di circa 97 grammi.

In via Marino Fasan, all’incrocio con piazzale Lorenzo Gasparri, un 37enne romano è stato invece arrestato, poiché trovato in possesso di dosi di cocaina, crack e denaro contante. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

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