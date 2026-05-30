Blitz della Polizia in diversi quartieri di Roma, 5 arresti per rapine e scippi

ROMA (ITALPRESS) – Cinque arresti in quattro distinti interventi contro i reati predatori sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato in diversi quadranti della Capitale. Le operazioni, condotte dai Commissariati San Paolo, Porta Maggiore, Tor Carbone e Spinaceto, hanno riguardato tentate rapine, furti con strappo e aggressioni. Tra gli episodi più significativi, il tentativo di scippo ai danni di un agente libero dal servizio nei pressi di viale Marconi: dopo una colluttazione e una fuga ad alta velocità sul Lungotevere, il presunto autore è stato bloccato e arrestato.

In zona Porta Maggiore, un cittadino francese di 43 anni è stato fermato dopo essersi introdotto nel retrobottega di un’attività commerciale e aver minacciato il titolare con un’asta telescopica metallica per garantirsi la fuga. A Spinaceto, un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare un supermercato minacciando una cassiera con una siringa. Infine, in zona Tor Carbone, due giovani sono stati fermati per una rapina in concorso dopo aver cercato di strappare una collana d’oro a un passante. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato Roma –

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