Roma, sgomberato un accampamento abusivo a Cinecittà

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri, insieme agli agenti della Polizia di Roma Capitale, hanno condotto un’operazione anti-degrado nel quartiere Cinecittà. L’intervento è scattato nell’area adiacente al centro commerciale “Cinecittà Due” e alla sede dell’Inps Regionale, dove era stata segnalata la presenza di un accampamento abusivo composto da diversi camper e mezzi adibiti ad abitazioni di fortuna. Rimossi 6 camper e 3 auto all’interno dei quali dimoravano 6 nuclei familiari di etnia rom. In totale, sono state censite 17 persone, tra cui 6 minori. L’intero gruppo è stato ricollocato presso idonee strutture di accoglienza cittadine. I Carabinieri e gli agenti hanno anche elevato contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 7 mila euro. È stata infine fornita assistenza alle operazioni degli operatori del servizio municipalizzato AMA che sono intervenuti rimuovendo in piena sicurezza circa 50 chili di rifiuti accumulati nell’area.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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