Cooperazione, in Emilia-Romagna oltre 3.400 imprese, 230mila occupati e 44,4 miliardi di fatturato

BOLOGNA (ITALPRESS) – La cooperazione in Emilia-Romagna si conferma un pilastro economico-sociale strategico. Profonde radici nel territorio, capaci di innovare e creare nuova e buona occupazione. Resilienti nell’affrontare le crisi, portatrici di una visione di lungo periodo che sostiene crescita economica, sviluppo sociale e responsabilità ambientale. E i numeri parlano chiaro. Le 3.486 cooperative attive in regione hanno generato un nel 2025 ricavi per quasi 45 miliardi di euro, pari all’11,5% del fatturato di tutte le società di capitali dell’Emilia-Romagna. Gli addetti sono oltre di 230mila, il 12,8% dell’occupazione creata dalle imprese regionali. Un peso che diventa ancora più evidente nel confronto nazionale. In Italia le cooperative sono 58.161, con 1,3 milioni di addetti e 150,4 miliardi di fatturato. Da sola l’Emilia-Romagna vale il 6% delle società, il 17% degli addetti e il 30% del fatturato di tutta la cooperazione italiana. È questa la fotografia presentata oggi al Dama tecnopolo di Bologna che emerge dal 5° Rapporto biennale sullo stato della Cooperazione 2024/25 in Emilia-Romagna, pubblicazione elaborata dalla Consulta della Cooperazione, e presentata in occasione della Conferenza regionale della cooperazione 2026 incentrata sul tema ‘Generare valore insieme: Cooperazione, comunità e impatto nelle grandi transizioni’.

“La cooperazione è una componente storica e identitaria dell’Emilia-Romagna, ma è anche la nostra risposta più moderna alle sfide della competitività e della sostenibilità– spiega il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla -. In questa fase geopolitica e geoeconomica difficile, che mette in crisi la tenuta socioeconomica, l’industria cooperativa registra una crescita costante, dimostrando una straordinaria resilienza. In un momento segnato da transizione ecologica, trasformazione demografica e velocità del cambiamento, la cooperazione sa trasformare i bisogni delle comunità in risposte concrete, coniugando competitività, inclusione e partecipazione. È per questo che con il nuovo Patto per il lavoro e con gli Indirizzi per l’Economia sociale l’abbiamo posta al centro della strategia regionale: non un ambito settoriale, ma un pilastro del nostro modello di sviluppo, più equilibrato, resiliente e coeso. Non un settore residuale, ma una leva strutturale dello sviluppo regionale: una redistribuzione non a valle ma a monte, tra produttività e tenuta sociale. Continueremo a sostenere questo sistema con strumenti concreti come Foncooper, anche per accompagnare la nascita delle Comunità energetiche rinnovabili cooperative, perché la competitività dell’Emilia-Romagna passa dalla qualità del lavoro, dalla coesione e dalla dignità delle persone”.

Una realtà radicata nei servizi alla persona, nella finanza, nella grande distribuzione, nella manifattura, nella cultura e nella cooperazione sociale. E con una qualità del lavoro superiore alla media: nella cooperazione emiliano-romagnola la quota di lavoratori a tempo indeterminato è la più alta rispetto agli altri settori. La sfida dei prossimi anni sarà come riannodare i due fili della crescita e della coesione. Il contributo cooperativo emerge anche osservando come viene prodotto e impiegato il valore. Tra il 2022 e il 2025 le cooperative mostrano risultati più favorevoli delle altre società di capitali nella crescita reale dei profitti e dei salari per addetto, accompagnati da un maggiore incremento dell’occupazione. La quota di imprese definite generative, capaci di associare crescita dei risultati economici, remunerazione del lavoro, investimenti e tenuta occupazionale, raggiunge il 10,2%, contro il 7,7% delle altre società di capitali. Una prospettiva particolarmente interessante riguarda i giovani. Il 4,2% delle cooperative è a guida giovane, tra queste la quota di imprese generative raggiunge il 21,5%, rispetto al 10,5% della fascia intermedia e al 7,2% delle imprese guidate da persone di almeno 65 anni.

“Le nuove cooperative– aggiunge Colla- stanno ridisegnando la mappa della presenza cooperativa, il sociale rimane l’attività centrale, ma emergono settori capaci di intercettare i cambiamenti in atto. Le transizioni demografica, digitale ed ecologica rendono questo rinnovamento ancora più necessario. Cambiano i bisogni di cura e dell’abitare, il rapporto con il lavoro, le competenze richieste e le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale.

Per la cooperazione si apre un terreno sul quale esercitare la propria capacità distintiva: riconoscere esigenze disperse, costruire un interesse comune e dargli una forma imprenditoriale capace di durare. Questa fabbrica del futuro ha bisogno di relazioni tra persone, imprese e istituzioni. ‘amministrazione condivisa può contribuire a costruirle, aprendo spazi nei quali comunità e organizzazioni partecipino alla lettura dei bisogni e alla progettazione delle risposte. La cooperazione può portarvi esperienza imprenditoriale, pratica della partecipazione e capacità di dare continuità alla collaborazione”.

– Foto Regione Emilia-Romagna –

(ITALPRESS)