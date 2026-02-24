Conte nei territori colpiti dal maltempo “Contento della visita di Mattarella, non bisogna spegnere i riflettori”

CATANIA (ITALPRESS) – “Sono venuto in Sicilia anche perchè nell’emergenza, a caldo, c’è molta attenzione, ci sono i riflettori sempre accesi. Il rischio più grande, lo dico anche per l’esperienza di governo che ho fatto come Presidente del Consiglio, è che poi passano le settimane e si spengono i riflettori e chiaramente queste famiglie, queste imprese, queste persone vengono abbandonate a se stesse”. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, a Stazzo, in provincia di Catania, a margine della visita nei territori colpiti dal ciclone Harry.

“I ristori non arrivano, quindi le perdite rimangono – aggiunge -. Ci sono anche i mancati guadagni molto spesso, quindi danni che emergono e che aumentano sempre più. Opere che vanno fatte con urgenza, che ancora ritardano, interventi vari per sospendere mutui, per sospendere contributi Inps. Ecco, siamo qui per dire che noi non ci distraiamo affatto quando ci sono i bisogni e le priorità. Costantemente i nostri rappresentanti anche in regione e locali stanno seguendo tutte queste vicende. Tra l’altro c’è anche il piccolo gesto, minimo ma concreto, di solidarietà da parte nostra tagliandoci gli stipendi. Abbiamo messo a disposizione un milione per cercare di individuare alcune opere urgenti che possono essere utili per tutti e quindi ci siamo. Sono molto contento che ieri ci sia stato anche il Presidente della Repubblica. Credo che siamo sulla stessa linea: richiamare l’attenzione anche a distanza di qualche settimana dagli eventi infausti”.

