NAPOLI (ITALPRESS) – Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato a maggioranza, con l’astensione del Movimento 5 Stelle e dei gruppi del centrodestra, la Proposta integrativa del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2024-2026.

“Per un disguido procedurale, nella fase di assemblamento del Bilancio del Consiglio, approvato dal Consiglio il 21 dicembre scorso, non sono stati integrati tutti gli allegati previsti dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118 e relativi principi contabili applicati”, ha spiegato il Questore alle finanze Andrea Volpe (Psi), pertanto con questo provvedimento provvediamo a tale integrazione”.

“Ci asteniamo per senso di reasponsabilitù ha detto il capogruppo della Lega . Severino Nappi, ed evidenziamo che Il Bilancio del Consiglio regionale è stato approvato con tempi troppo brevi e non consoni ad un provvedimento di tale importanza, quindi, per il future, occorre tenere conto di quanto accaduto”.

Il Consiglio ha, altresì, approvato (con 27 favorevoli, 12 astenuti del centrodestra e del Movimento 5 Stelle) il Regolamento di attuazione dell’articolo 39, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2022, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di esercizio dei servizi autorizzati di linea con autobus, senza oneri a carico della Regione e degli Enti locali”, che disciplina i criteri e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico con autobus svolti, senza oneri finanziari a carico della Regione e degli enti locali competenti, in regime di concorrenza, tra cui i servizi di trasporto di persone classificati gran turismo ed i servizi riservati a specifiche categorie di utenti, sulla base della verifica della coerenza, della compatibilità e della non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi.

“Il Regolamento copre un vuoto normativo ed è stato definito dopo l’ascolto di tutte le parti coinvolte, che darà un grande contributo per le attività turistiche perchè esso troverà attuazione prevalentemente in tali zone”, ha sottolineato il Presidente della IV Commissione, Luca Cascone (De Luca Presidente).

Nel proseguire I lavori, il Consiglio ha approvato all’unanimità la Mozione “Iniziative per il contrasto alla denatalità in Regione Campania” ad iniziativa della consigliera Valeria Ciarambino (gruppo misto), che impegna la Giunta regionale a porre in essere specifiche azioni di contrasto alla denatalità in Regione Campania, anche mediante la predisposizione di appositi provvedimenti legislativi e valorizzando le iniziative consiliari già prodotte negli ultimi anni; a organizzare nell’annualità 2024 gli “Stati generali della Natalità” della Regione Campania, quale momento di confronto tra attori istituzionali, realtà associative e soggetti interessati, finalizzato alla sensibilizzazione e alla raccolta di proposte utili al contrasto della denatalità regionale.

“Annunciamo voto favorevole per tale Mozione – ha detto il capogruppo della Lega Severino Nappi – perchè la nostra Regione sta perdendo il primate di regione più giovane a causa della denatalità che sta colpendo gravemente il nostro territorio”.

“Su questo tema abbiamo avviato un ampio lavoro per giungere ad un testo unico in materia – ha detto il consigliere Francesco Picarone (Pd) – ma si tratta di un tema di rilievo nazionale che richiede azioni del Governo centrale e legislative parlamentari e ingenti Risorse economiche. La denatalità è diventata una vera emergenza nazionale – ha continuato il Presidente della Commissione Bilancio – , dalla Regione Campania può giungere un’azione propulsiva anche nei confronti di altre Istituzioni per contrastarla”.

“Condividiamo la mozione ma non la mistificazione della realtà perchè , quando si parla di azioni sul piano nazionale, non si può non rilevare che chi le sollecita ha prodotto un deficit economico di oltre 140 miliardi che sottrae Risorse al contrasto della denatalità sul quale il Governo di centrodestra è fortemente impegnato”, ha evidenziato il consigliere Alfonso Piscitelli

Infine, la consigliera Maria Luigia Iodice e il consigliere Luigi Abbate hanno dichiarato di non rappresentare più in Consiglio il Movimento “Noi Campani” e di confermare il proprio sostegno politico al Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

