ROMA (ITALPRESS) – Su proposta del presidente del CONI Luciano Buonfiglio è stato assegnato il Collare d’oro a Giovanni Malagò per il suo impegno e la dedizione mostrata nei suoi 12 anni di presidenza del Comitato Olimpico Nazionale. La consueta consegna dei Collari d’oro si svolgerà, invece, a Roma al Salone d’onore il prossimo 3 novembre, con inizio alle 11.

“Mi troverete sempre dalla stessa parte, quella dello Sport e del Coni”, ha detto l’ex numero uno dello sport italiano durante la cerimonia di consegna. “In questa stanza c’è chi ottiene il Collare d’oro per i risultati sportivi, noi lo riceviamo per quel che abbiamo fatto fuori da questi confini. Non giustifica e non ripaga, ma ti fa guardare con allegria diversa quella mostruosità di serate trascorse e quelle inutili cene a cui ci siamo sottoposti per fare gli interessi dello sport. Sacrifici che hanno tolto tempo a vita e famiglia, al nostro lavoro. Di questo sono riconoscente”, ha aggiunto il presidente della Fondazione Milano-Cortina ed ex numero 1 del Coni. Infine, l’augurio “che ogni persona di questa sala possa ottenere il Collare d’oro perché tutti lo meritate e sarebbe il coronamento del percorso che state facendo come dirigenti, tecnici o rappresentanti di altri organismi”, ha aggiunto prima della standing ovation della sala.

