Coni, Buonfiglio “Trovare armonia con Federazioni, Discipline associate e Enti di promozione sportiva”

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, protagonista della prima puntata di ASI Play, la nuova piattaforma multimediale di ASI, il secondo appuntamento vede al centro dell’attenzione il neo Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, intervistato in esclusiva dall’ex direttore di Rai Sport Jacopo Volpi, che apre il dialogo con un ricordo personale del presidente che racconta come sia nata la volontà di un percorso dirigenziale: “La partecipazione ai Giochi olimpici di Montreal 1976 è stata importantissima per me, sia perché è il raggiungimento di un traguardo straordinario per qualsiasi atleta, sia perché fu da quell’esperienza che decisi ad iniziare la mia carriera dirigenziale nel mondo dello sport, perché lì avevo percepito che non erano state fatte le cose al meglio, quindi serviva maggiore professionalità e organizzazione”.

Nel tracciare un primo bilancio dei suoi primi due mesi di mandato, Buonfiglio mostra ottimismo: “Il bicchiere è mezzo pieno perché il Coni è da sempre l’espressione del vertice dello sport italiano, con Sport e Salute che attraverso le Federazioni e le Discipline associate aggiunge l’altro grande ed importante pezzo di sport, quello della base. Credo che quello che servirà per il futuro sarà trovare un’armonia tra Coni, Federazioni, Discipline associate e Enti di promozione sportiva, per far sì che, al di là delle eccellenze che abbiamo, sia consolidato un metodo di lavoro vero e proprio che risulti vincente”.

ell’intervista integrale, disponibile su asiplay.asinazionale.it, il presidente affronta diversi temi di attualità, dalla riforma della giustizia sportiva allo studio in corso sul sistema di contributi alle Federazioni erogati da Sport e Salute. La puntata di ASI Play propone, tra i tanti servizi, un cameo del direttore editoriale di Italpress Italo Cucci su Jannik Sinner, un servizio dedicato alla traversata dello Stretto di Messina e una lunga intervista esclusiva a Federico Palmaroli, meglio conosciuto come Osho.

