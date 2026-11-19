ROMA (ITALPRESS) – I prezzi di petrolio e gas rimangono alti, poco sotto ai picchi dell’anno sebbene si riduca il rischio di scarsità. In Italia, l’inflazione continua a salire e i rincari si stanno trasferendo ai beni non energetici, mentre la crescita del PIL si è fermata nel terzo trimestre. E’ quanto emerge dalla Congiuntura flash di Confindustria. In particolare, la produzione petrolifera nel Golfo ha recuperato in parte ed è ripreso parzialmente l’export nonostante i persistenti problemi nello Stretto di Hormuz e grazie a rotte e modalità alternative. Il prezzo del Brent è a 92 dollari al barile a novembre. Quello del gas in Europa è a 82 euro/mwh. A ottobre l’inflazione italiana è balzata al +5,5% annuo, da +1,0% a inizio 2026. La spinta maggiore al rialzo viene dagli energetici arrivati al +31,4% annuo (benzina +19,4%, elettricità +35,8%). Anche l’indice core ha accelerato negli ultimi mesi (+2,3%, da +1,8% in agosto), perché i beni non energetici e i servizi stanno incorporando i maggiori costi energetici. A fine ottobre la Bce ha tenuto fermi i tassi ufficiali (2,50%) dopo i rialzi a giugno e settembre. Anche la Fed è rimasta ferma a fine ottobre , dopo il primo rialzo a settembre.

Le attese dei mercati sono per altri tre rialzi dei tassi Usa entro l’inizio del 2027 (a 4,75%) per frenare i prezzi (+3,7%). A settembre la produzione ha recuperato il calo di agosto (+1,2%, dopo -1,2%), ma il 3° trimestre ha chiuso in negativo (-0,4%). Per ottobre, il PMI manifatturiero è tornato in area recessiva. La dinamica settoriale si conferma differenziata: nei primi 9 mesi del 2026 recupera in parte l’auto (+11,2% in termini annui) e crescono altri mezzi di trasporto, farmaceutica, metallurgia; in calo invece mobili, tessile- abbigliamento-pelli, chimica (tutti vicini al -5,0%). A settembre le vendite al dettaglio in volume sono rimaste stabili, con il calo degli alimentari (-0,3%) compensato dall’aumento dei non alimentari (+0,1%); a causa della flessione di luglio, nel 3° trimestre si registra un calo (-0,5%). A ottobre, scendono le immatricolazioni di auto e la fiducia dei consumatori va sotto la media del 3° trimestre; peggiorano anche i giudizi sulle vendite delle imprese del commercio. Da aprile l’occupazione è rimasta sostanzialmente stabile, mentre è cresciuto il numero delle persone in cerca di lavoro. Il tasso di disoccupazione è salito dal 5,7% di aprile al 6,3% di settembre e potrebbe aumentare ulteriormente se l’occupazione si mantiene sui livelli attuali.

– foto IPA Agency –

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