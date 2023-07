ROMA (ITALPRESS) – “Grande festa per il decennale di Confassociazioni: il pomeriggio del 5 luglio – a partire dalle ore 18 – nella splendida cornice di Palazzo Ferrajoli ci sarà il 10 Years Party, un appuntamento ricco di novità. Prima fra tutti l’istituzione dei Confassociazioni Awards che, da quest’anno, verranno conferiti ad importanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria che si distinguono in positivo, secondo i nostri principi e i nostri valori”.

Così il presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana, insieme a tutto l’Ufficio di Presidenza della Confederazione composto da Riccardo Alemanno, vice presidente vicario, Franco Pagani, vice presidente vicario aggiunto, Federica De Pasquale, vice presidente nazionale. “Dopo un sondaggio effettuato sui nostri associati, sono emersi una serie di temi di grande impatto emotivo e strategico a cui sono state accostati i nomi di quelle persone – ha proseguito Deiana – che, con il loro impegno, passione e sensibilità umana, hanno reso concreto il principio guida di Confassociazioni. E’ il principio della staffetta a rete: ‘Correre con i primi senza dimenticare gli altrì. Un principio ed un valore assoluto presente fin dall’inizio nel percorso di Confassocazioni che, fondata il 2 luglio di dieci anni fa, non ha mai terminato la sua crescita umana e professionale facendo rete e raggiungendo oggi 753 organizzazioni associate che riuniscono più di 1 milione e 260mila iscritti di cui oltre 213mila imprese. Nella nostra grande festa ha concluso Deiana – si svolgerà la cerimonia di premiazione dei Confassociazioni Awards. A seguire, con lo spirito di grande famiglia che ci contraddistingue, pronta a seminare nuovi progetti e iniziative per il futuro dell’Italia, festeggeremo insieme il nostro 10 Years Anniversary Party”.

