Concorso per immagini “Pasqua in Sicilia 2025” di Ersu e Karasicilia, premiati i vincitori

PALERMO (ITALPRESS) – Arrivato al termine il concorso per immagini “Pasqua in Sicilia 2025” di Ersu e Karasicilia, con la premiazione avvenuta presso la residenza universitaria Santi Romano, a Palermo. Alla presenza della responsabile dell’Ufficio Cultura dell’Ersu, Angela Piraino, il presidente di Karasicilia, Salvatore Scalisi, ha proceduto alla premiazione dei primi tre studenti che hanno partecipato, classificandosi tra i 30 giovani che si erano iscritti al concorso. Al primo posto si è classificato Emanuele Messina, al secondo Nathan Demesse ed al terzo ex aequo Indunil Eranda e Carla Cerami. Ai vincitori è stato consegnato un voucher per un soggiorno di due notti presso la Fiumara d’arte di Motta d’Affermo, nonchè alcune pubblicazioni messe a disposizione dalla Fondazione Ignazio Buttitta.

– foto ufficio stampa Ersu Palermo –

(ITALPRESS).