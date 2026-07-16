Conclusi i lavori all’ospedale Luigi Sacco di Milano, riqualificazione da 194 milioni di euro

MILANO (ITALPRES) – Un programma di riqualificazione che ha interessato 13 dei 29 corpi di fabbrica del presidio ospedaliero, per una superficie complessiva di circa 62.000 metri quadrati, con un investimento di 110 milioni di euro finanziato dal Pnrr. Gli interventi hanno riguardato l’adeguamento strutturale, antisismico e antincendio degli edifici, il rinnovamento degli impianti tecnologici, il miglioramento dell’efficienza energetica e della climatizzazione e la modernizzazione degli spazi dedicati all’assistenza.

Complessivamente, il programma di investimenti destinato all’ospedale Luigi Sacco raggiunge 194 milioni di euro, grazie all’integrazione tra fondi Pnrr, Piano nazionale complementare (Pnc) e ulteriori risorse stanziate da Regione Lombardia.

L’intervento rappresenta uno dei più significativi cantieri di riqualificazione ospedaliera realizzati negli ultimi anni in Lombardia. Dall’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione, nel luglio 2022, all’avvio dei lavori nel 2023, fino alla conclusione il 30 giugno scorso, l’ospedale ha continuato a garantire la piena attività sanitaria, riducendo al minimo i disagi per pazienti e operatori attraverso una puntuale riorganizzazione dei servizi.

Nel corso dello stesso periodo il presidio è stato ulteriormente potenziato con l’apertura del nuovo Pronto soccorso infettivologico, realizzato grazie alla collaborazione con Eni, la ristrutturazione del padiglione dedicato alla psichiatria riabilitativa e l’installazione di nuove tecnologie diagnostiche, tra cui una risonanza magnetica di ultima generazione.

Nel corso dei lavori di rimozione di alcune pareti interne all’aula magna sono emerse porzioni di decorazione pittorica murale di cui si era nel tempo persa ogni memoria. Gli affreschi, attribuiti a Piero Portaluppi, sono verosimilmente riconducibili agli anni 30 e alla costruzione della struttura originale.

A giugno 2026 in accordo con la Sovraintendenza, dopo una fase preliminare di ricognizione e analisi, sono stati avviati i restauri.

“Con il completamento degli interventi del Pnrr all’ospedale Sacco dimostriamo che la Lombardia sa trasformare le risorse europee in opere concrete, rispettando tempi e obiettivi. Restituiamo ai cittadini un presidio storico completamente rinnovato, più sicuro, più efficiente e dotato delle migliori tecnologie, senza aver mai interrotto l’attività assistenziale. È il risultato di una programmazione seria, della collaborazione tra istituzioni e del grande lavoro svolto dai professionisti della sanità lombarda”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa mattina alla cerimonia che ha segnato la conclusione degli interventi di riqualificazione finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) all’ospedale Luigi Sacco di Milano.

“Sono certo che il ‘modello Sacco’ sarà l’avventura alla quale ci riferiremo per dimostrare coi fatti le tante critiche e i tanti ragionamenti sulla sanità in Regione Lombardia”, ha affermato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. All’evento hanno partecipato anche il presidente della Commissione speciale Pnrr Giulio Gallera, il direttore generale della direzione Welfare Mario Melazzini, il direttore generale di Ats Milano Silvano Casazza e il direttore generale dell’Asst Fatebenefratelli Sacco Maria Grazia Colombo.

-Foto xp9/Italpress-

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