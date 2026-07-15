Allerta arancione per rischio temporali a Milano e in Lombardia

MILANO (ITALPRESS) – Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato alle ore 13.12 un’allerta meteo arancione (moderata) per rischio temporali a partire dalle ore 14 fino alla mezzanotte che prosegue in allerta gialla (rischio ordinario) fino alle ore 9 di domani, giovedì 16 luglio. Durante la fase arancione sono possibili raffiche di vento fino a 100 km/h con una fase acuta a partire dalle ore 15.

In considerazione della situazione meteo si comunica alle cittadine e ai cittadini di abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e tutte le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Stesso invito a porre particolare attenzione è rivolto a responsabili e gestori di attività e servizi. Inoltre è importante procedere alla messa in sicurezza di ponteggi, tendaggi, oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).