Como, valico di Brogeda: arrestato il conducente di un’auto con oltre 10kg di cocaina a bordo

COMO (ITALPRESS) – Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso il Distaccamento locale di Ponte Chiasso e i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso hanno fermato, presso il valico autostradale di Brogeda, un’autovettura con targa slovena in uscita dal territorio nazionale, condotta da un cittadino della medesima nazionalità.

Insospettiti dall’ingente quantità di lattine, merendine e altri rifiuti sparsi sulla moquette, nonché dalla presenza di un seggiolino installato sui sedili in assenza di bambini a bordo, si è ritenuto opportuno approfondire il controllo sulla persona, sui bagagli (pressoché assenti) e sull’automezzo.

Proprio su quest’ultimo si sono concentrati gli accertamenti di natura tecnica grazie ai quali, con il supporto delle unità cinofile, è stato rinvenuto, all’interno di un capiente doppiofondo ricavato negli schienali dei sedili posteriori, un quantitativo di oltre 10,7 chilogrammi di cocaina, divisi in 10 panetti confezionati con molteplici strati di cellophane.

Al fine di eludere il fiuto delle unità cinofile, il sofisticato sistema di occultamento, realizzato con lamiere ad apertura meccanica, era stato cosparso di polvere di caffè. Per tale motivo, il trasgressore, arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Como Bassone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

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