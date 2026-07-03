Sequestrati 5,5 kg di hashish tra Roma e Cagliari, arrestato il destinatario della spedizione

CAGLIARI (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno portato a termine un’operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti che si è conclusa con il sequestro di 5,5 chilogrammi di hashish e l’arresto di un noto soggetto attivo nei locali notturni della movida cagliaritana.

L’attività investigativa si inquadra in una più ampia e sinergica azione investigativa tra diversi Reparti del Corpo, che ha consentito di individuare una spedizione postale sospetta, inserita nei circuiti commerciali diretti verso la Sardegna. Il plico in questione è stato intercettato presso un centro di smistamento situato nella Capitale dai militari del I Gruppo della Guardia di Finanza di Roma; l’ispezione del pacco ha consentito di accertare la presenza di sostanza stupefacente al suo interno per un peso complessivo di oltre 5 KG.

L’Autorità Giudiziaria capitolina, tempestivamente informata, ha quindi disposto il differimento del sequestro della sostanza illecita e ha autorizzato l’esecuzione di un’operazione di “consegna controllata”, al fine di identificare i reali destinatari dello stupefacente. L’intervento operativo è stato eseguito dai militari del Comando Provinciale di Cagliari – supportati attivamente da un’aliquota di personale giunta da Roma – a seguito del monitoraggio del punto di consegna del pacco individuato in un locker automatizzato ubicato all’interno di un centro commerciale.

L’attività di osservazione ha permesso di trarre in arresto, in flagranza di reato, il reale destinatario della spedizione postale nell’esatto momento del ritiro del plico presso il locker. All’interno della spedizione sono stati rinvenuti oltre 5 chilogrammi di hashish che, se immessi sul mercato illecito, avrebbero generato profitti per oltre 50.000 euro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari, il soggetto è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cagliari – Uta e la misura è stata successivamente convalidata dall’Autorità Giudiziaria.

– Foto ufficio stampa GDF –

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