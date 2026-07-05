CAGLIARI (ITALPRESS) – Per la giornata di domani, lunedì 6 luglio, permane il codice giallo per il pericolo di incendio anche nel territorio di Cagliari. Lo riferisce il nuovo bollettino diffuso dalla Protezione Civile regionale. Si raccomanda di adottare comportamenti e cautele per prevenire gli incendi boschivi.Tra le indicazioni: evitare l’uso di fuochi all’aperto, non gettare mozziconi di sigaretta o rifiuti, segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero unico di emergenza.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).
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