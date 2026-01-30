Concerto e mostra di icone all’ambasciata della Serbia a Roma per celebrare San Sava

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto un concerto presso la sede dell’Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma in occasione delle celebrazioni di San Sava, santo patrono e fondatore della Chiesa ortodossa serba. L’evento, che ieri sera ha radunato una folta platea composta da membri della comunità italiana e serba oltre che da esponenti del corpo diplomatico estero a Roma, è iniziato con un intervento dell’ambasciatore della Repubblica di Serbia, Mirjana Jeremic, che ha messo in luce la vita e le opere del santo venerato nel Paese balcanico. Al discorso di apertura è seguita l’esecuzione di alcuni brani della tradizione nazionale da parte del soprano Dragana Moles, accompagnata dalla pianista Kristina Milovanovic, dalla chitarrista Marija Rasic e dal suggestivo suono dell’handpan di Enrico Caruso. L’iniziativa culturale è stata ulteriormente impreziosita dalla mostra di icone ricamate dell’artista Marija Vukosavljevic e dalle creazioni di gioielli artigianali a firma Ognjena Miloradovic.

Dragana Moles, cantante lirica originaria di Nis, da oltre due decenni vive e lavora in Italia. Kristina Milovanovic, pianista e imprenditrice, vive da oltre 5 anni tra Roma, Milano e Nis. A Roma vive anche Marija Rasic, giovane chitarrista originaria di Belgrado. Marija Vukosavlievic, nata a Valjevo, è nota per le sue opere artistiche nel campo dell’iconografia, che espone in tutto il mondo.

