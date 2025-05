Conceicao “Il Milan deve pensare al Genoa. Out Abraham e Sottil”

MILANELLO (ITALPRESS) – “Pensiamo partita per partita, migliorando cosa pensiamo ci sia bisogno di migliorare, cercando di essere una squadra più forte ogni giorno che passa. Pensiamo al Genoa domani e poi alle due col Bologna”. Così il tecnico del Milan Sergio Conceiçao, alla vigilia della trasferta in casa del Genoa. “Abbiamo trovato continuità con il nuovo modulo. I giocatori iniziano a capire sempre di più cosa vogliamo. Domani non so cosa potrà succedere, potrebbero esserci delle sorprese. Tutti i miei giocatori sono importanti. Jovic sta meglio, mentre si sono fermati Tammy Abraham, Bondo e Sottil”.

Il tecnico portoghese non vuole sentire parlare della finale di Coppa Italia del prossimo 14 di maggio: “Ora pensiamo al Genoa e poi alle due gare col Bologna. Non devo gestire niente. Noi abbiamo la responsabilità di lavorare per un club come il Milan. Non si può dire che giochiamo per niente. Dobbiamo dimostrare sempre ai tifosi qualità cercando di essere una squadra diversa da quella vista finora in campionato”.

“Theo Hernandez e Leao? La qualità dei giocatori del Milan è riconosciuta da tutti. Hanno già dimostrato quello che possono fare, nelle loro posizioni sono i migliori al mondo. Stanno bene e conto su di loro”. Su Walker: “Kyle sta bene fisicamente, può giocare sia da braccetto che da esterno. Jimenez? E’ un bravo giocatore, deve crescere, migliorare a livello di concentrazione e continuità. È un ragazzo giovane e come tutti i giovani su questo piano del focus deve migliorare qualcosa. A livello tecnico e tattico capisce”.

“Gimenez e Jovic? Entrambi hanno grandissime qualità. Toccherà a me decidere chi far giocare o se farli giocare insieme. Dipenderà dalla situazione. Sono giocatori diversi e abbiamo grande fiducia nelle loro qualità. Nel calcio cambia tutto in un momento, per questo guardiamo al lavoro e pensiamo a gara dopo gara”, ha concluso.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).