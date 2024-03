NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – LeBron James non c’è, ma c’è un grande D’Angelo Russell e, nel big-match di Los Angeles, i Lakers battono Milwaukee, al termine di una partita tiratissima, con il punteggio di 123-122. Il numero 1 dei gialloviola si regala un’altra grande serata mettendo a referto 44 punti (ma anche 9 assist e 6 rimbalzi) e vincendo la sfida a distanza con il solito Giannis Antetokoumpo. La sua tripla doppia da 34 punti, 14 rimbalzi e 12 assist non basta ai Bucks per evitare un ko in cui Danilo Gallinari, ancora una volta, ha un ruolo marginale. Per lui solo 3 minuti di gioco. Oltre alla stella greca, Milwaukee lotta e se la gioca con la doppia doppia da 28 punti e 12 assist di Lillard, ma vincono i Lakers che, a parte Russell, mandano in doppia cifra anche Davis (22 punti e 13 rimbalzi), Reaves (18) e Hachimura (12).

In tutto 8 le partite disputate nella notte italiana. Vittorie per Pelicans (103-95 con 23 punti e 12 rimbalzi per Williamson), Wizards (112-100 con 28 punti per Kuzma che mette a referto anche 8 rimbalzi e 9 assist), Cavaliers (113-104 contro i Timberwolves con i 33 punti e 18 rimbalzi di Allen), Knicks (98-74 sui Magic con 15 punti e 14 rimbalzi per Achiuwa, mentre per Orlando Banchero sfiora la doppia doppia chiudendo con 23 punti e 9 rimbalzi), Hawks (99-92 sui Grizzlies con 41 punti per MUrray), Thunder (107-100 su Miami con 37 punti per Shai Gilgeous-Alexander) e Rockets (123-107 su Portland con 27 punti per Green).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]