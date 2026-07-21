Comuni montani, cresce il fronte per rivedere la classificazione. Spanedda: “Servono criteri che rappresentino davvero i territori”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Mentre si avvicina l‘entrata in vigore della nuova classificazione dei Comuni montani, fissata per domani, mercoledì 22 luglio, l’UNCEM lancia un appello alla mobilitazione, di denuncia di criteri ritenuti incapaci di rappresentare le reali condizioni dei territori.

Una posizione che la Regione Sardegna sostiene fin dall’inizio del confronto con il Governo. Con la nuova classificazione, infatti, saranno 102 i Comuni sardi che perderanno lo status di montani, sulla base di parametri fondati quasi esclusivamente su altitudine e pendenza.

“L’entrata in vigore della nuova classificazione conferma un impianto che la Sardegna ha contestato in ogni sede istituzionale”, dichiara l’assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda.

“Ridurre la montagna a un calcolo basato quasi esclusivamente su altitudine e pendenza – continua – significa ignorare fattori determinanti come l’insularità, la distanza dai servizi essenziali, la fragilità demografica e le difficoltà infrastrutturali. Per questo abbiamo proposto criteri fondati sull’equità territoriale, che il Governo ha scelto di non accogliere”.

La preoccupazione riguarda le possibili ricadute sull’accesso a risorse, misure di sostegno e servizi destinati ai territori più fragili, motivo per cui la mobilitazione degli enti locali continua a crescere.

“La Regione non può impugnare direttamente il provvedimento perché non è titolare di un interesse legittimo – prosegue Spanedda – ma ribadiamo il nostro pieno sostegno alle iniziative promosse dai Comuni per ottenere una revisione di una classificazione che riteniamo ingiusta e non aderente alla realtà della Sardegna”.

“Continueremo a essere al loro fianco in tutte le sedi istituzionali – conclude l’assessore – affinché nessuna comunità venga penalizzata da criteri che non tengono conto delle reali condizioni di svantaggio dei territori”.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).