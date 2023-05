ROMA (ITALPRESS) – Il 25 maggio, dalle 9.30 alle 17, si terrà la seconda edizione di Common Home nella nuova Aula Magna “The Dome” dell’Università Luiss – Guido Carli di Roma (Viale Romania 32, Roma), partner dell’iniziativa.

La kermesse, progetto creato da Assoholding e Regenerative Marketing Institute di Philip Kotler , si è affermata come il più qualificato evento in Italia su Sostenibilità, Innovazione, Energia, Cambiamento Climatico, Diritti Civili, Diversità e Inclusione.

Durante l’evento si alterneranno, prendendo la parola sul palco, relatori internazionali, docenti universitari, decision maker e change maker del mondo accademico, politico, economico e culturale. Sono al momento confermati: Philip Kotler, Gaetano De Vito, Christian Sarkar, Lorenzo Echeoni, Roberto Basso, Edoardo De Vito, Nicola Tagliaferro, Enrico Foglia, Giuseppe De Magistris, Lucia Lauro, Federico Di Condina, Federico Rivera e l’artista internazionale Jago (oltre ai dirigenti Luiss ed esponenti di governo).

L’evento ha già ottenuto il patrocinio di importanti associazioni di categoria come Federmanager, Il Chiostro e Ferpi, e la Media Partnership di realtà tra le più dinamiche e innovative del settore come Starting Finance, Marketers e Lifegate. Nella giornata del 25 maggio gli interventi si alterneranno con talk, tavole rotonde tematiche e la premiazione, attraverso l’incubatore LUISS xLabs, dei progetti rigenerativi delle start- up ad alto valore tecnologico elaborate dagli studenti. La partecipazione all’evento è gratuita su invito.

-screenshot sito Common Home –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com