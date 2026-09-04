Commercio al dettaglio, rallentano i consumi

ROMA (ITALPRESS) - A luglio frenano le vendite al dettaglio, che rispetto al mese precedente diminuiscono dello 0,4% in valore e dello 0,5% in volume. Lo rileva l’Istat. La flessione riguarda sia i beni alimentari sia quelli non alimentari. Nel trimestre maggio-luglio, invece, il bilancio è leggermente positivo, con una crescita dello 0,2%, mentre i volumi registrano una lieve flessione dello 0,1%. Gli alimentari segnano una contrazione, mentre i prodotti non alimentari risultano in crescita. Su base annua, a luglio le vendite aumentano dello 0,8%, ma i volumi diminuiscono dello 0,6%. La dinamica è diversa tra alimentari e non alimentari: per i primi si registra una crescita, accompagnata però da una riduzione dei volumi. Per i secondi, invece, le vendite crescono, mentre i volumi calano. Tra i prodotti non alimentari, la crescita maggiore riguarda elettrodomestici, radio, tv e registratori, seguiti dagli altri prodotti. Il calo più consistente è quello di calzature, articoli in cuoio e da viaggio, a -2,8%. Rispetto a luglio 2025, crescono infine le vendite della grande distribuzione, dell’1,6%, e quelle del commercio online, del 2,4% abr/azn