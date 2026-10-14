Comincia la Coppa del Mondo 2026/2027, tutte le armi protagoniste con 72 azzurri in pedana: il programma del week-end

ROMA (ITALPRESS) – Inizia subito con un super weekend, che vedrà protagoniste tutte le armi, la Coppa del Mondo 2026/2027 della scherma azzurra, che schiererà complessivamente 72 atleti in pedana tra domani e domenica. Il fioretto a Takamatsu, la spada a Casablanca e la sciabola a Orano sono le tappe del debutto del circuito internazionale nella stagione che, da aprile del prossimo anno, segnerà l’inizio della Qualifica Olimpica per i Giochi di Los Angeles 2028

. Il programma sarà lo stesso per tutte le sedi e specialità: prime due giornate di qualificazioni (giovedì gli uomini, venerdì le donne) per i tabelloni principali, a cui sono ammessi di diritto i “top 16” del ranking mondiale, sabato il clou di tutte le gare individuali (sia maschili che femminili) fino all’assegnazione delle medaglie, infine domenica le prove a squadre.

IL FIORETTO A TAKAMATSU

Riparte dal Giappone il fioretto guidato dal ct Simone Vanni. A Takamatsu i 12 uomini che rappresenteranno l’Italia saranno Guillaume Bianchi (numero 3 al mondo), Filippo Macchi (4), Tommaso Martini (9), Tommaso Marini (13), Giulio Lombardi (33), Davide Filippi (57), Edoardo Luperi (60), Giuseppe Franzoni (61), Lorenzo Nista (68), Alessio Foconi (77), Damiano Di Veroli (100) e Mattia De Cristofaro (131).

Tra le donne saranno in pedana la detentrice della Coppa del Mondo, Martina Favaretto (numero 1 del ranking), Martina Batini (2), Arianna Errigo (4), Anna Cristino (7), Alice Volpi (13), Martina Sinigalia (31), Francesca Palumbo (37), Irene Bertini (44), Carlotta Ferrari (61), Aurora Grandis (64), Matilde Molinari (81) ed Elena Tangherlini (95). Domenica, alla Nagawa Prefectural Arena, si disputeranno le gare a squadre per le quali saranno in seguito designati i quartetti.

LA SPADA A CASABLANCA

Prima tappa in Marocco, invece, per la spada. A Casablanca per il gruppo maschile, guidato dal commissario tecnico Diego Confalonieri, saranno in gara Simone Mencarelli (3^ testa di serie), Matteo Galassi (5), Davide Di Veroli (7), Filippo Armaleo (70), Andrea Santarelli (89), Gianpaolo Buzzacchino (107), Enrico Piatti (121), Fabrizio Cuomo (130), Valerio Cuomo (142), Nicolò Del Contrasto (174), Cristiano Sena (196) e Riccardo Cedrone (302). Per la prova femminile le 12 azzurre del ct Dario Chiadò saranno la numero 1 del mondo Alberta Santuccio, Giulia Rizzi (5), Rossella Fiamingo (28), Gaia Caforio (31), Roberta Marzani (57), Sara Maria Kowalczyk (63), Gaia Traditi (67), Alessandra Bozza (78), Federica Isola (94), Lucrezia Paulis (120), Carola Maccagno (127) e Nicol Foietta (236).

Designati anche i quartetti per le prove a squadre di domenica al Mohamed Olympic Complex. Il team degli uomini si schiererà con Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli, mentre l’Italia delle spadiste sarà in gara con Alberta Santuccio, Gaia Caforio, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi.

LA SCIABOLA A ORANO

Infine la sciabola, che comincerà la stagione in Algeria. Orano segnerà il debutto del nuovo ct della Nazionale maschile Leonardo Caserta che avrà in pedana Cosimo Bertini (numero 26 del ranking), Michele Gallo (29), Matteo Neri (32), Pietro Torre (33), Marco Mastrullo (50), Leonardo Dreossi (53), Dario Cavaliere (60), Edoardo Cantini (78), Mattia Rea (130), Giorgio Marciano (237), Leonardo Reale (240) e Lupo Veccia Scavalli (245).

Il gruppo femminile, guidato dal commissario tecnico Andrea Aquili, sarà invece composto dalle sciabolatrici Michela Battiston (numero 9 al mondo), Mariella Viale (19), Manuela Spica (30), Claudia Rotili (39), Chiara Mormile (61), Giulia Arpino (64), Martina Criscio (78), Carlotta Fusetti (100), Vittoria Mocci (158), Michela Landi (163), Benedetta Fusetti (213) e Gaia Karola Carafa (382). Dopo le gare individuali saranno definiti i quartetti per le gare a squadre, che rappresenteranno l’Italia sulle pedane del Complexe Olympique Miloud Hadefi.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).