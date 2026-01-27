Colpo Lakers a Chicago nella notte Nba, riscatto Boston e Cleveland vince ancora

ROMA (ITALPRESS) – Lakers corsari a Chicago nella notte Nba, vittorie casalinghe per Boston, Cleveland e Houston, mentre Golden State crolla contro i Wolves nella seconda trasferta in due giorni a Minneapolis. Quarta vittoria nelle ultime cinque per i Los Angeles Lakers, che passano 129-118 allo United Center di Chicago. Luka Doncic stratosferico con 46 punti, 7 rimbalzi, 11 assist e un buon +6 di plus/minus. Solito contributo di LeBron James, a referto con 24 punti e 5 rimbalzi in 33 minuti in campo. Sponda Bulls, bene Coby White (23 punti e 6 assist) e Nikola Vucevic (18 punti e 11 rimbalzi). Houston batte Memphis al Toyota Center per 108-99, con 33 punti a testa per Kevin Durant e Alperen Sengun, che bastano ai Rockets per spuntarla sui Grizzlies, orfani di Ja Morant. Successo agevole per Cleveland che, dopo un avvio difficoltoso, risale la china e sconfigge 114-98 Orlando. In Ohio domina Donovan Mitchell con 45 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. Assente Darius Garland, ottimo apporto in fase offensiva di Evan Mobley (20 punti). Quarta vittoria di fila per i Cavs e quarta sconfitta consecutiva per i Magic, ko nonostante i 37 punti con 10 rimbalzi di Paolo Banchero.

Non sbaglia Boston, che vince 102-94 al TD Garden contro Portland: 23 punti per Payton Pritchard e 20 punti con 8 rimbalzi per Jaylen Brown. Seconda sconfitta consecutiva per i Blazers, mentre ripartono i Celtics dopo il ko allo scadere con Chicago. Minnesota si prende la rivincita su Golden State dopo la sconfitta del giorno prima: finisce 108-83 per i Timberwolves, che ripartono dopo una serie di cinque sconfitte. Assente Anthony Edwards, ci pensano Julius Randle (18 punti), Rudy Gobert (15 punti) e Donte DiVincenzo (15 punti). Warriors senza Curry e Butler, il miglior realizzatore è Quinten Post con 13 punti. Charlotte domina contro Philadelphia (130-93, Hornets avanti anche di 50) mandando in doppia cifra tutti i giocatori in quintetto (30 punti per Brandon Miller) mentre un parziale di 17-0 nel secondo tempo permette ad Atlanta di ribaltare Indiana: 132-116 con 23 punti di CJ McCollum e 22 punti e 9 assist di Dyson Daniels, Hawks in serie positiva da tre partite.

– foto IPA Agency –

