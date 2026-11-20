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Costruzioni, produzione in aumento a settembre
ROMA (ITALPRESS) - Segnali contrastanti per il settore delle costruzioni. A settembre 2026 la produzione registra un recupero congiunturale del 3,9% rispetto ad agosto, secondo le stime diffuse dall’Istat. Un risultato positivo che, tuttavia, non basta a compensare le flessioni dei tre mesi precedenti. Nella media del terzo trimestre, infatti, l’indice destagionalizzato segna una contrazione del 3% rispetto al trimestre precedente. Il quadro rimane debole anche nel confronto con lo scorso anno. A settembre, sia l’indice grezzo sia quello corretto per gli effetti di calendario evidenziano una diminuzione dello 0,1%. Quest’ultimo dato conferma una tendenza negativa che prosegue per il terzo mese consecutivo. Il dato di settembre offre dunque un segnale di ripresa, ma non modifica ancora il quadro di rallentamento emerso nel corso del trimestre, lasciando aperti interrogativi sulla tenuta del comparto. sat/azn