Cobolli sconfitto in semifinale all’Atp di Delray Beach, in finale ci va Korda

DELRAY BEACH (USA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli si ferma in semifinale nel “Delray Beach Open” (ATP 250 – montepremi 700.045 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento della città della Florida.

Il 23enne tennista romano, numero 20 del ranking e terzo favorito del seeding, si è arreso allo statunitense Sebastian Korda, n.50 ATP, con il punteggio di 7-6, 6-1. Per il titolo Korda sfiderà il vincente della seconda semifinale, che vedrà in campo, in un derby tutto a stelle e strisce, Tommy Paul e Learner Tien, rispettivamente testa di serie numero 5 e 4 del torneo.

