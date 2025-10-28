PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Stop al secondo turno per Flavio Cobolli al “Rolex Paris Masters”, ultimo Masters 1000 della stagione (montepremi 6.128.940 euro) in corso sul duro indoor della Defense Arena, a Nanterre, che per la prima volta ospita il torneo tradizionalmente di scena a Bercy. Il tennista romano, numero 23 del ranking mondiale, ha ceduto per 7-6(4) 6-3 a Ben Shelton, quinto favorito del seeding, dopo un’ora e 33 minuti di gioco.
A sorpresa, stop al secondo turno anche per Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, numero 1 del ranking mondiale, ha ceduto in maniera inattesa per 4-6, 6-3, 6-4 al britannico Cameron Norrie dopo oltre 2h20′ di gioco.
Con questo risultato, Jannik Sinner potrà tornare momentaneamente numero uno del mondo, a patto però di vincere il torneo parigino.
