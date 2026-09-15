Città sicure, ok al nuovo Parco della Mimosa di Castelvetro di Modena. De Pascale “Investiamo sulla qualità degli spazi pubblici e sulla prevenzione”

BOLOGNA (ITALPRESS) – Un nuovo playground multifunzionale al posto del ‘vecchio’ campo da tennis, pensato per ospitare allenamenti e sfide di basket, calcetto e pallavolo. Il recupero degli spazi per le attività intergenerazionali e la valorizzazione delle aree comuni, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di telecamere di videosorveglianza, insieme ad attività educative, laboratori e corsi gratuiti di sport dedicati ai giovani.

È quanto prevede “Mimosa Park Sport, Socialità e Futuro”, il progetto al centro del nuovo Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Castelvetro di Modena, che punta a migliorare la sicurezza e la vivibilità del territorio attraverso interventi di riqualificazione urbana e ambientale, educazione e prevenzione. In particolare, il progetto riguarda l’area del Parco della Mimosa, nella frazione di Solignano Nuovo: un investimento complessivo di 157mila euro, di cui 125.500 euro stanziati dalla Regione e 31.500 euro dal Comune.

“Il progetto di Castelvetro interpreta molto bene l’idea di sicurezza urbana che vogliamo portare avanti insieme ai Comuni: intervenire sui luoghi, ma soprattutto fare in modo che tornino a essere vissuti dalle persone– sottolinea il presidente della Regione, con delega alle Politiche per la sicurezza, Michele de Pascale-. Al Parco della Mimosa investiamo sulla riqualificazione degli impianti sportivi, sull’illuminazione e sulla videosorveglianza, ma contemporaneamente sui giovani, con educativa di strada, sport, attività culturali e occasioni di incontro e socialità. Perché un parco curato, illuminato, frequentato da ragazze e ragazzi, famiglie e cittadini è un luogo più vivo e anche più sicuro. È questo il senso della strategia che stiamo costruendo in tutto il territorio regionale- prosegue de Pascale-: affiancare alle fondamentali attività di controllo e presidio, che competono alle forze dell’ordine, un lavoro altrettanto importante sulla prevenzione, sull’inclusione sociale e sulla qualità degli spazi pubblici. Non esiste una risposta identica per ogni comunità: per questo lavoriamo insieme alle amministrazioni locali, partendo dalle esigenze dei territori e costruendo interventi mirati. Vogliamo continuare a lavorare in questa direzione, sostenendo progetti che nascono dai territori e che possono fare concretamente la differenza nella vita quotidiana delle persone e delle comunità”.

“Questo progetto– sottolinea il sindaco di Castelvetro di Modena, Federico Poppi- rappresenta un investimento importante non solo sulla riqualificazione del Parco della Mimosa, ma soprattutto sul futuro della nostra comunità. Abbiamo scelto di intervenire su un luogo che vogliamo tornare a vivere pienamente, trasformandolo in uno spazio più bello, sicuro e capace di offrire nuove opportunità di incontro, sport e socialità. La sicurezza, infatti, non si costruisce soltanto attraverso il controllo del territorio, ma anche creando spazi curati, illuminati e vissuti, dove ci si possa incontrare, praticare sport e sviluppare relazioni positive. Per questo siamo particolarmente orgogliosi della parte dedicata alle attività educative e sportive gratuite per i giovani. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna- conclude il sindaco- per aver creduto nel nostro progetto e per aver scelto di sostenere Castelvetro con un investimento così significativo. È un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni che parte dai bisogni del territorio e si traduce in interventi capaci di migliorare concretamente la qualità della vita delle nostre comunità. Il nostro obiettivo è fare del Parco della Mimosa un luogo ancora più vivo, inclusivo e aperto a tutti, con i giovani al centro”.

“Mimosa Park Sport, Socialità e Futuro”, basato su un intervento di prevenzione integrata, ha come obiettivo il miglioramento della vivibilità e della sicurezza del territorio di Castelvetro di Modena, con particolare attenzione all’area del Parco della Mimosa nella frazione di Solignano Nuovo. È prevista la riqualificazione del parco e degli impianti sportivi presenti, con la trasformazione del vecchio campo da tennis in un playground multifunzionale (basket, calcetto, pallavolo), il rifacimento della pista roller/skate, il recupero degli spazi destinati alle attività intergenerazionali, la manutenzione e la valorizzazione delle aree comuni. Non solo: verrà potenziata l’illuminazione pubblica e saranno installate telecamere di videosorveglianza. Le misure di prevenzione sociale previste contemplano anche interventi di educativa di strada e animazione territoriale, attività educative dedicate del Centro Giovani, corsi gratuiti di basket 3×3, parkour, roller skate e hip hop, laboratori artistici, scientifici e culturali, iniziative sportive e di aggregazione rivolte ai giovani.

– Foto Ipa Agency –

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