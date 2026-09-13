Giuli “Stanziati 20 milioni per Villa Verdi, sarà rigenerata completamente”

PIACENZA (ITALPRESS) – “Tra un pò inizieranno a vedersi i cantieri. Il Ministero della Cultura ha stanziato circa 20 milioni tra acquisizione e esproprio di Villa Verdi dal settembre 2024, quando mi sono insediato, a oggi, compresi diversi milioni per restauri, rigenerazione dell’edificio e del giardino. Ora, ottenute tutte le controfirme dopo il mio decreto ministeriale, finalmente Villa Verdi comincerà ad essere rigenerata completamente“. Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ieri sera a Villanova sull’Arda, dove ha assistito a Notturno, ideato dal Maestro Riccardo Muti per il recupero di Villa Verdi. “Con il Governo Meloni finalmente c’è un Governo che si occupa di Villa Verdi”, ha aggiunto. Sui tempi dell’intervento, il Ministro ha detto: “Insediatomi il 6 settembre, il 19 avevo già firmato l’acquisto della villa. Esistono tempi ordinari di burocrazia, noi non abbiamo fatto altro che il nostro dovere di fronte a un edificio in condizioni inaccettabili. Insieme con altri colleghi, primo fra tutti Tommaso Foti, ci siamo dedicati a un sopralluogo e abbiamo iniziato un percorso di stanziamenti di risorse nel capitolo dei Grandi Progetti per rigenerare completamente la Villa”. Quanto alla riapertura al pubblico, Giuli ha concluso: “Il luogo sarà visitabile non appena saranno stati fatti i primi lavori di consolidamento e messa in sicurezza. Per quanto mi riguarda, esiste già la possibilità di fare gare e progetto esecutivo. È già tutto pronto per essere messo a cantiere. Il giardino è già largamente sistemato e quindi ci siamo ormai”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).